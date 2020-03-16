Биатлонистка Вирер рассказала, когда примет решение о продолжении карьеры

Двукратная победительница общего зачёта Кубка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала, когда примет решение о продолжении спортивной карьеры.

«Сейчас я ничего не могу сказать. Я приму решение весной. Но когда всё получается, а с мотивацией и здоровьем нет проблем, то останавливаться не хочется», — приводит слова Вирер La Gazzetta dello Sport.

Она отметила, что довольна тем, как провела прошедший сезон.

«Я испытывала огромное давление, поэтому сейчас ощущаю усталость. Я хотела добиться лучшего результата для себя и для Италии», — добавила 29-летняя итальянка.

Ранее сообщалось, что Вирер второй год подряд выиграла общий зачёт КМ по биатлону.