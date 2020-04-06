Милевский о чемпионате Белоруссии: для нас странно, что мы продолжаем играть

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Экс-форвард «Тосно», а ныне нападающий «Динамо-Брест» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Белоруссии.
Милевский о чемпионате Белоруссии: для нас странно, что мы продолжаем играть
  • © ФК "Тосно"

«Шутки шутками, но мы обсуждаем эту тему внутри коллектива. Переживаем, обсуждаем на базе, кто чихнул, кто не чихнул. Для нас странно, что мы продолжаем играть. На матчи приходит человек 50. Что здесь крутого? Но не нам это решать», — приводит слова Милевского «Футбол».

Он отметил, что очень непривычно играть при практически пустых трибунах.

«В прошлом сезоне к нам приходило десять тысяч, а сейчас просто десять. Спасибо им, что приходят. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается. Я людей прекрасно понимаю, это личное дело каждого. В команде все по-разному относятся к ситуации», — добавил украинский форвард.

Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что белорусские болельщики призвали остановить футбольный чемпионат.

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