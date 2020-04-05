Валуев сомневается в проведении боя Нурмагомедова с Фергюсоном

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Бывший боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев оценил вероятность проведения боя между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Валуев сомневается в проведении боя Нурмагомедова с Фергюсоном
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Любое массовое мероприятие напрямую может привести к риску заражения ещё большего количества людей. Я очень сомневаюсь, что это возможно, ведь на подобный поединок могут приехать люди со всего мира», — цитирует Валуева НСН.

Он также подчеркнул, что проведение подобного поединка без зрителей противоречит массовости спорта, а проведение боя при полных трибунах поднимает вопрос безопасности.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже пятый раз с 2015 года. 

5 апреля о возможности организации UFC 249 в Минске заявил исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков.

Ранее в Белоруссии опровергли данные о проведении боя Нурмагомедова и Фергюсона в Минске.

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