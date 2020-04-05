«Ювентус» нацелился на Кейна, но может не потянуть его зарплату
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Как информирует calciomercato.com, англичане оценивают своего ведущего исполнителя примерно в €120 млн. Сам Кейн якобы склоняется к уходу из команды, поскольку не верит, что она сможет завоевать титулы в обозримом будущем.
Проблемой может стать большая зарплата футболиста. Он получает около €12 млн в год.
Ранее сообщалось, что игрок «Манчестер Сити» извинился за секс-вечеринку с девушками во время самоизоляции.