«Ювентус» нацелился на Кейна, но может не потянуть его зарплату

Короткая ссылка
Туринский «Ювентус» хочет приобрести форварда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
«Ювентус» нацелился на Кейна, но может не потянуть его зарплату
  • © Paul Terry via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как информирует calciomercato.com, англичане оценивают своего ведущего исполнителя примерно в €120 млн. Сам Кейн якобы склоняется к уходу из команды, поскольку не верит, что она сможет завоевать титулы в обозримом будущем.

Проблемой может стать большая зарплата футболиста. Он получает около €12 млн в год.

Ранее сообщалось, что игрок «Манчестер Сити» извинился за секс-вечеринку с девушками во время самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить