«Ювентус» нацелился на Кейна, но может не потянуть его зарплату

Туринский «Ювентус» хочет приобрести форварда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как информирует calciomercato.com, англичане оценивают своего ведущего исполнителя примерно в €120 млн. Сам Кейн якобы склоняется к уходу из команды, поскольку не верит, что она сможет завоевать титулы в обозримом будущем.

Проблемой может стать большая зарплата футболиста. Он получает около €12 млн в год.

Ранее сообщалось, что игрок «Манчестер Сити» извинился за секс-вечеринку с девушками во время самоизоляции.