Шведский легионер «Спартака» рассказал, что создаёт ему проблемы во время жизни в Москве

Хоккеист «Спартака» Патрик Херсли рассказал, что в России вызывает у него наибольшее удивление.

По словам спортсмена, ему странно видеть, как водитель нарушает правила, если рядом нет свидетелей: пересекает сплошную линию или проезжает на красный свет. Главной проблемой, причиняющей ему дискомфорт в Москве, Херсли считает дорожные пробки. Чтобы избежать затруднений в передвижении, американцу приходится заранее разрабатывать свой маршрут, поделился он с сайтом «Спартака».

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