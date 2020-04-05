Шведский легионер «Спартака» рассказал, что создаёт ему проблемы во время жизни в Москве
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По словам спортсмена, ему странно видеть, как водитель нарушает правила, если рядом нет свидетелей: пересекает сплошную линию или проезжает на красный свет. Главной проблемой, причиняющей ему дискомфорт в Москве, Херсли считает дорожные пробки. Чтобы избежать затруднений в передвижении, американцу приходится заранее разрабатывать свой маршрут, поделился он с сайтом «Спартака».
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