Шведский легионер «Спартака» рассказал, что создаёт ему проблемы во время жизни в Москве

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Хоккеист «Спартака» Патрик Херсли рассказал, что в России вызывает у него наибольшее удивление.
Шведский легионер «Спартака» рассказал, что создаёт ему проблемы во время жизни в Москве
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

По словам спортсмена, ему странно видеть, как водитель нарушает правила, если рядом нет свидетелей: пересекает сплошную линию или проезжает на красный свет. Главной проблемой, причиняющей ему дискомфорт в Москве, Херсли считает дорожные пробки. Чтобы избежать затруднений в передвижении, американцу приходится заранее разрабатывать свой маршрут, поделился он с сайтом «Спартака».

Ранее сообщалось, что врач больницы в Нью-Йорке поблагодарил Панарина за маски.

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