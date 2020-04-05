Глава СБР: решение по тренерскому штабу сборной не может быть быстрым

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о повестке дня предстоящего заседания правления организации.
Глава СБР: решение по тренерскому штабу сборной не может быть быстрым
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Заседание правления планируем на вторник. Нужно смотреть: кто-то может быть на связи, кто-то нет. Сейчас прорабатываем этот момент», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что на заседании будут обсуждаться вопросы тренировочного процесса в условиях карантина, состав спортсменов и тренеров, планы индивидуальной и централизованной подготовки.

«Также будут рассмотрены предложения тренерского совета — всех, кто откликнулся на призыв рассмотрения отчётов тренеров сборной. Этот момент не быстрый, будем анализировать и рассматривать. На это потребуется не один день и даже не одна неделя. Решение не может быть быстрым. У нас есть время. Мы должны проанализировать всех возможных кандидатов на подготовку», — добавил функционер.

Ранее Анатолий Алябьев рассказал о претензиях к президенту СБР Владимиру Драчёву, побудивших написать письмо с призывом к отставке.

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