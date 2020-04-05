Воробьёв считает, что «Металлургу» нужно больше молодых хоккеистов

Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Илья Воробьёв высказал мнение о необходимости реформирования структуры команды.

«Необходимо перестраивать всю клубную систему. В некоторых аспектах мы здорово отстали от конкурентов. Да и сама команда требует реорганизации. В идеале она должна быть по-другому подобрана. Более сбалансирована. Её необходимо омолодить, потому что нам нужны «голодные» игроки. Так что работы у нас непочатый край», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

Он отметил, что руководство клуба понимает необходимость перемен, но подчеркнул, что злоупотреблять доверием не стоит.

«Большой спорт немыслим без результата. Наша задача как раз и состоит в том, чтобы провести все реформы в короткие сроки и без потери качества», — пояснил специалист.

Воробьёв возглавил «Металлург» в сентябре 2019 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф КХЛ, где в первом раунде со счётом 1:4 уступила казахстанскому «Барысу».

Ранее сообщалось, что «Адмирал» не примет участия в следующем сезоне КХЛ из-за пандемии коронавируса.