«Адмирал» не примет участия в следующем сезоне КХЛ из-за пандемии коронавируса
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Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение связано с пандемией коронавируса. Власти региона перенаправят средства, изначально предназначенные на финансирование профессиональных команд, на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что спонсор клуба также испытывает финансовые сложности из-за пандемии и не сможет в полной мере профинансировать выступление клуба.
Ранее Фетисов высказал мнение, что КХЛ должна помочь «Адмиралу» выступить в следующем сезоне.