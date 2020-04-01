«Адмирал» не примет участия в следующем сезоне КХЛ из-за пандемии коронавируса

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Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» подтвердил, что не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Адмирал» не примет участия в следующем сезоне КХЛ из-за пандемии коронавируса
  • ©hcadmiral.ru

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение связано с пандемией коронавируса. Власти региона перенаправят средства, изначально предназначенные на финансирование профессиональных команд, на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что спонсор клуба также испытывает финансовые сложности из-за пандемии и не сможет в полной мере профинансировать выступление клуба.

Ранее Фетисов высказал мнение, что КХЛ должна помочь «Адмиралу» выступить в следующем сезоне.

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