«Адмирал» не примет участия в следующем сезоне КХЛ из-за пандемии коронавируса

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» подтвердил, что не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение связано с пандемией коронавируса. Власти региона перенаправят средства, изначально предназначенные на финансирование профессиональных команд, на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что спонсор клуба также испытывает финансовые сложности из-за пандемии и не сможет в полной мере профинансировать выступление клуба.

Ранее Фетисов высказал мнение, что КХЛ должна помочь «Адмиралу» выступить в следующем сезоне.