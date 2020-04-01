Фетисов считает, что КХЛ должна помочь «Адмиралу» выступить в следующем сезоне

Бывший советский и российский хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию, что владивостокский «Адмирал» не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Рано или поздно пандемия закончится, и люди будут возвращаться к нормальной жизни. Спорт, культурные мероприятия — это часть развития общества. Если подобное происходит в НХЛ, с которой мы якобы конкурируем, то лига находит средства, чтобы команда не умерла. У нас же таким образом на год выбывал «Спартак», сейчас второй случай. Лига должна брать на себя ответственность, для чего она нам тогда», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Он отметил, что финансировать из бюджета профессиональные команды неправильно и для этого надо находить деньги в бизнесе.

«Есть осознание того, что у нас огромная страна, у нас живут люди, которые хотят видеть большой спорт у себя на территории. Президент нашей страны уделяет большое внимание Дальнему Востоку, понимая, что там есть развитие. И вдруг мы теряем профессиональный спорт, без хоккея на Дальнем Востоке будет неправильно, будет достаточно много вопросов», — добавил депутат.

«Адмирал» был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию.

Ранее правительство Приморья сообщило, что «Адмирал» не выступит в сезоне-2020/21 КХЛ.