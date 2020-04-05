Крал: чемпионат остановлен ради безопасности, но я не очень этому рад

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своём отношении к приостановке розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, чемпионат остановлен ради безопасности, но я не очень этому рад с игровой точки зрения. Мы прошли через тяжёлые тренировки, в физическом плане чувствую себя очень хорошо. К несчастью, чемпионат был прерван, хотя это логичное решение, мы не можем злиться», — приводит слова Крала Ceska Televize.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее Артём Ребров рассказал, как футболисты «Спартака» отнеслись к сокращению зарплат.