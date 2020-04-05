Крал: чемпионат остановлен ради безопасности, но я не очень этому рад
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- globallookpress.com
«Конечно, чемпионат остановлен ради безопасности, но я не очень этому рад с игровой точки зрения. Мы прошли через тяжёлые тренировки, в физическом плане чувствую себя очень хорошо. К несчастью, чемпионат был прерван, хотя это логичное решение, мы не можем злиться», — приводит слова Крала Ceska Televize.
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