Крал: чемпионат остановлен ради безопасности, но я не очень этому рад

Короткая ссылка
Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своём отношении к приостановке розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.
Крал: чемпионат остановлен ради безопасности, но я не очень этому рад
  • © Yevgeny Philippov
  • globallookpress.com

«Конечно, чемпионат остановлен ради безопасности, но я не очень этому рад с игровой точки зрения. Мы прошли через тяжёлые тренировки, в физическом плане чувствую себя очень хорошо. К несчастью, чемпионат был прерван, хотя это логичное решение, мы не можем злиться», — приводит слова Крала Ceska Televize.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее Артём Ребров рассказал, как футболисты «Спартака» отнеслись к сокращению зарплат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить