Варга считает, что Чалов не сидел бы в запасе в случае перехода в «Кристал Пэлас»

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Известный футбольный агент Шандор Варга высказал мнение о возможных перспективах нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в английском «Кристал Пэлас».
Варга считает, что Чалов не сидел бы в запасе в случае перехода в «Кристал Пэлас»
  • Reuters

«А вы думаете, «Пэлас» заплатил бы £25 млн за игрока, чтобы посадить его на скамейку? Нет, конечно. Трансфер Чалова стал бы рекордным в истории клуба. Это о многом говорит», — приводит слова Варги RG.ru.

Он отметил, что серьёзные клубы, просматривая игроков, интересуются не только их статистическими показателями.

«Может, футболист забил в этом сезоне меньше, но приносит команде больше пользы. Здесь нужен комплексный подход, особенно если ты готов платить за игрока большие деньги, как в случае с Фёдором», — добавил агент.

Ранее сообщалось, почему сорвался трансфер Чалова в «Кристал Пэлас».

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