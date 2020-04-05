Варга считает, что Чалов не сидел бы в запасе в случае перехода в «Кристал Пэлас»
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«А вы думаете, «Пэлас» заплатил бы £25 млн за игрока, чтобы посадить его на скамейку? Нет, конечно. Трансфер Чалова стал бы рекордным в истории клуба. Это о многом говорит», — приводит слова Варги RG.ru.
Он отметил, что серьёзные клубы, просматривая игроков, интересуются не только их статистическими показателями.
«Может, футболист забил в этом сезоне меньше, но приносит команде больше пользы. Здесь нужен комплексный подход, особенно если ты готов платить за игрока большие деньги, как в случае с Фёдором», — добавил агент.
Ранее сообщалось, почему сорвался трансфер Чалова в «Кристал Пэлас».