Украинец Зозуля помог больнице Альбасете и вновь подвергся оскорблениям

Украинский футболист Роман Зозуля, выступающий в Испании за «Альбасете», приобрёл специализированную кровать для госпиталя одноимённого города, в котором базируется этот клуб.

Данное сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте Radio Marca Albasete. Пришедшие в комментарии к посту испанцы вспомнили, что ранее Зозуля попал в скандал с футбольными фанатами, которые обвиняли его в симпатиях к идеям национал-социализма.

«Великолепно, Роман! Спасибо, грёбаный нацист», — написал пользователь с ником Yassin.

«Завтра в 14:88 все выходим на балконы, чтобы поаплодировать Зозуле», — добавил некто Dr. Santa Paciencia.

Ранее сообщалось, что игрок «Зенита» Барриос купил 500 продуктовых наборов для жителей Картахены.