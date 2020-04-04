Мальчик попросил отца подстричь его под Роналду и получил чуб, как у Роналдо на ЧМ-2002

Курьёзный случай произошёл в одной из семей в Великобритании.

Юный поклонник лондонского «Челси» и португальца Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса» попросил отца подстричь его под своего кумира. Однако мужчина выбрил ему чуб, как у бразильца Роналдо на чемпионате мира 2002 года. Увидев новую причёску в зеркало, подросток был шокирован. Развитие сюжета, в том числе реакцию сына, отец снял на видео. Позже ролик появился в Twitter.

Ранее сообщалось, что украинец Роман Зозуля помог больнице Альбасете и вновь подвергся оскорблениям.