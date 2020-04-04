Карасёв разочарован итогами сезона Единой лиги ВТБ

Атакующий защитник подмосковных «Химок» Сергей Карасёв прокомментировал решение о досрочном завершении сезона Единой лиги ВТБ без определения чемпиона.

«Все расстроены, что закончилась Единая лига ВТБ. «Химкам» не дали наше законное чемпионство. Как бы то ни было, все пытаются поддерживать себя в форме на случай, если возобновится Евролига», — заявил Карасёв в интервью пресс-службе клуба.

На момент остановки Единой лиги ВТБ «Химки» лидировали в турнирной таблице регулярного чемпионата, имея 18 побед в 19 матчах.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Локомотива-Кубани» Мантас Калниетис стал волонтёром благотворительной организации в Литве.