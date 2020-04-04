Карасёв разочарован итогами сезона Единой лиги ВТБ

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Атакующий защитник подмосковных «Химок» Сергей Карасёв прокомментировал решение о досрочном завершении сезона Единой лиги ВТБ без определения чемпиона.
Карасёв разочарован итогами сезона Единой лиги ВТБ
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«Все расстроены, что закончилась Единая лига ВТБ. «Химкам» не дали наше законное чемпионство. Как бы то ни было, все пытаются поддерживать себя в форме на случай, если возобновится Евролига», — заявил Карасёв в интервью пресс-службе клуба.

На момент остановки Единой лиги ВТБ «Химки» лидировали в турнирной таблице регулярного чемпионата, имея 18 побед в 19 матчах.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Локомотива-Кубани» Мантас Калниетис стал волонтёром благотворительной организации в Литве.

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