Баскетболист «Локомотива-Кубани» Калниетис стал волонтёром благотворительной организации в Литве

Литовский защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Мантас Калниетис, находящийся сейчас на родине, в Каунасе, стал волонтёром благотворительной организации.

«У меня хватает свободного времени, и я решил, что обязан делать больше хороших вещей. Уделять внимание не только семье, но и нуждающимся людям. Сейчас очень сложное время, а вместе мы намного сильнее!» — рассказал баскетболист официальному сайту клуба.

Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Реала» Томпкинс вылечился от коронавируса.