Баскетболист «Локомотива-Кубани» Калниетис стал волонтёром благотворительной организации в Литве

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Литовский защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Мантас Калниетис, находящийся сейчас на родине, в Каунасе, стал волонтёром благотворительной организации.
Баскетболист «Локомотива-Кубани» Калниетис стал волонтёром благотворительной организации в Литве
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«У меня хватает свободного времени, и я решил, что обязан делать больше хороших вещей. Уделять внимание не только семье, но и нуждающимся людям. Сейчас очень сложное время, а вместе мы намного сильнее!» — рассказал баскетболист официальному сайту клуба.

Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса.

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