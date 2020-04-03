Баскетболист «Локомотива-Кубани» Калниетис стал волонтёром благотворительной организации в Литве
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- РИА Новости
«У меня хватает свободного времени, и я решил, что обязан делать больше хороших вещей. Уделять внимание не только семье, но и нуждающимся людям. Сейчас очень сложное время, а вместе мы намного сильнее!» — рассказал баскетболист официальному сайту клуба.
Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Реала» Томпкинс вылечился от коронавируса.