Уэббер сомневается, что «Формула-1» сумеет стартовать в июле

Короткая ссылка
Экс-пилот «Формулы-1» Марк Уэббер считает, что у руководства автогонок невысокие шансы организовать старт сезона в июле.
Уэббер сомневается, что «Формула-1» сумеет стартовать в июле
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Это настоящая головная боль для руководства «Формулы-1». Этот спорт глобален и является быстро развивающимся бизнесом. Именно в нашем спорте, на мой взгляд, самая сложная логистика. Кто-то говорит, что сезон может начаться в июле, но я думаю, что это очень оптимистичный сценарий. Мне кажется, что идея сократить уикенд с трёх дней до двух действительно неплохая», — цитирует Уэббера Marca

Начало сезона «Формулы-1» было отложено из-за всемирной пандемии коронавируса.

Ранее гонщик «Формулы-1» сбрил волосы в прямом эфире для борьбы с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить