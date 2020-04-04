Уэббер сомневается, что «Формула-1» сумеет стартовать в июле

Экс-пилот «Формулы-1» Марк Уэббер считает, что у руководства автогонок невысокие шансы организовать старт сезона в июле.

«Это настоящая головная боль для руководства «Формулы-1». Этот спорт глобален и является быстро развивающимся бизнесом. Именно в нашем спорте, на мой взгляд, самая сложная логистика. Кто-то говорит, что сезон может начаться в июле, но я думаю, что это очень оптимистичный сценарий. Мне кажется, что идея сократить уикенд с трёх дней до двух действительно неплохая», — цитирует Уэббера Marca.

Начало сезона «Формулы-1» было отложено из-за всемирной пандемии коронавируса.

Ранее гонщик «Формулы-1» сбрил волосы в прямом эфире для борьбы с коронавирусом.