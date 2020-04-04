Тарханов оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу

Российский футбольный специалист Александр Тарханов рассказал, чем занимается в период самоизоляции, а также оценил уровень чемпионата Белоруссии, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

«Сейчас читаю книгу Свена-Йорана Эрикссона, а также смотрю чемпионат Белоруссии. Очень слабо, конечно, это кошмар какой-то. Техническое оснащение очень слабое. Но борются, бегают, желание у игроков огромное. Но в целом очень слабо», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Чемпионат Белоруссии остаётся единственным футбольным турниром в Европе, который продолжается в разгар пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии приостановят детские и подростковые спортивные мероприятия.