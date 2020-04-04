Тарханов оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу
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«Сейчас читаю книгу Свена-Йорана Эрикссона, а также смотрю чемпионат Белоруссии. Очень слабо, конечно, это кошмар какой-то. Техническое оснащение очень слабое. Но борются, бегают, желание у игроков огромное. Но в целом очень слабо», — цитирует Тарханова «Чемпионат».
Чемпионат Белоруссии остаётся единственным футбольным турниром в Европе, который продолжается в разгар пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии приостановят детские и подростковые спортивные мероприятия.