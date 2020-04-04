Тарханов оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу

Короткая ссылка
Российский футбольный специалист Александр Тарханов рассказал, чем занимается в период самоизоляции, а также оценил уровень чемпионата Белоруссии, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.
Тарханов оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу
  • Pixabay

«Сейчас читаю книгу Свена-Йорана Эрикссона, а также смотрю чемпионат Белоруссии. Очень слабо, конечно, это кошмар какой-то. Техническое оснащение очень слабое. Но борются, бегают, желание у игроков огромное. Но в целом очень слабо», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Чемпионат Белоруссии остаётся единственным футбольным турниром в Европе, который продолжается в разгар пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии приостановят детские и подростковые спортивные мероприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить