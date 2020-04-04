В Белоруссии приостановят детские и подростковые спортивные мероприятия

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Министерство спорта и туризма Белоруссии рекомендовало до 20 апреля приостановить в стране спортивные мероприятия с участием детей и подростков.
В Белоруссии приостановят детские и подростковые спортивные мероприятия
  • Reuters

«На основании рекомендаций Министерства здравоохранения республики, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19, Министерство спорта и туризма рекомендует приостановить до 20 апреля проведение спортивных мероприятий для детей и подростков», — приводит ТАСС сообщение министерства.

При этом в Белоруссии до сих пор продолжаются чемпионаты по игровым видам спорта среди взрослых команд, в частности чемпионат страны по футболу.

По состоянию на 3 апреля в стране зафиксирован 351 случай коронавируса.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что Москва передала Минску 10 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

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