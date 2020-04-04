Макколлум раскритиковал ряд владельцев клубов НБА за невыплату зарплат сотрудникам

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Защитник «Портленд Трэйл Блейзерс» Си Джей Макколлум раскритиковал некоторых владельцев клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за невыплат зарплаты сотрудникам.
Макколлум раскритиковал ряд владельцев клубов НБА за невыплату зарплат сотрудникам
  • Reuters

«Если посмотреть на некоторых владельцев клубов, которые сейчас не спешат расставаться с деньгами, то можно многое о них узнать. Напомню, что эти люди — миллиардеры. Я не считаю чужие доходы, но ты должен хоть как-то высказаться о ситуации: «Я не буду это делать. Не хочу. Я не хочу платить своим работникам». Если ты молчишь, то это, как мне кажется, тоже говорит о многом», — цитирует Си Джея Макколлума The Athletic.

Чемпионат НБА был прерван 11 марта после того, как центровой «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. 

Ранее сообщалось, что в НБА склоняются к досрочному завершению сезона.

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