Арустамян: «Спартак» точно не продлит Шюррле
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- РИА Новости
«Мне кажется, что «Спартак» точно не продлит Шюррле. Здесь можно точно сказать, что красно-белые им недовольны. Он играет плохо, если вообще играет. Наверняка он и его агенты ищут какие-то варианты в Германии. Я читал, что Шюррле — это специфический по характеру человек. К примеру, он вегетарианец. Это нормально, я ничего не имею против, но для футболиста странно. Он даже говорил, что думает над завершением карьеры летом. То есть не планирует долго играть в футбол», — цитирует слова Арустамяна сайт «Матч ТВ».
В текущем сезоне Шюррле сыграл за «Спартак» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи.
Ранее Зиньковский прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак».