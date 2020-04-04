Зиньковский прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался по поводу слухов о его возможном уходе в московский «Спартак».

«Что бы ни писали и ни говорили, я остаюсь игроком «Крыльев» и все мысли связаны с нынешним клубом и задачей, которая перед нами стоит. Куда отправлюсь в будущем — непонятно, но в любом случае я никуда не перейду, не доиграв этот сезон», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что не обсуждал данную новость с партнёром по команде Никитой Черновым, информация о переходе которого в «Спартак» также появлялась недавно.

«Болельщики могут подумать, мол, он что-то уже подписал! А футбольные люди понимают, что это не более чем новости: прочитали и пошли дальше», — заявил Зиньковский.

Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с зимы 2019 года. В текущем сезоне он провёл 21 матч за самарский коллектив и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что турецкому клубу предложили приобрести футболиста «Спартака» Андре Шюррле.