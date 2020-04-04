Гендиректор «Зенита» Медведев назвал крайние сроки возобновления сезона РПЛ

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что конец июля является крайним сроком возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гендиректор «Зенита» Медведев назвал крайние сроки возобновления сезона РПЛ
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«Наша позиция поддерживается большинством клубов: пока остаётся надежда на то, чтобы доиграть сезон, надо готовиться. Для того чтобы доиграть сезон не в сжатом формате, можно начать в середине июля. Это крайний срок начала полноценного доигрыша. Варианты календаря также есть разные, в зависимости от времени возобновления чемпионата, однако никаких сверхнагрузок не подразумевается. Все варианты со стандартной системой матчей на выходных, а в середине недели кубковые игры. У нас определены все сроки, потому в конце июня нужно будет принять все решения. Этот сезон важно доиграть, чтобы сохранить возможность привлечения средств», — заявил Медведев «Чемпионату».

Сезон РПЛ был приостановлен после 22-го тура в связи с мировой пандемией коронавируса.

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