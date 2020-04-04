Харитонов заявил, что Нурмагомедов был бы фаворитом в бою с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов уверен, что у чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова было бы больше шансов на победу в бою с американцем Тони Фергюсоном, если бы поединок состоялся в апреле.

«Хабиб однозначно был бы фаворитом. Тони Фергюсон — классный боец, он мне нравится своей нестандартностью, поэтому есть изюминка в этом поединке. Но шансов на победу у Хабиба больше», — цитирует Харитонова РИА Новости.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже пятый раз с 2015 года.

Ранее тренер Нурмагомедова рассказал, в каком случае бой с Фергюсоном состоится.