Анкалаев: Нурмагомедову сообщили, что UFC 249 может состояться в ОАЭ
- Reuters
«Хабиб объяснял, как всё было на самом деле. Ему точно так же говорили, что мероприятие может состояться в ОАЭ. Он полетел туда не просто так. Но тогда в страну уже было не попасть. Правильно ли он поступил, решив не возвращаться в США? Конечно. Хабиб поступил правильно. Перелёты, акклиматизация — всё это отнимает силы», — сказал Анкалаев в интервью RT.
Ранее сообщалось, что UFC не просил Анкалаева прибыть в США заранее.