UFC не просил Анкалаева прибыть в США заранее, разговор был лишь о Дубае

Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев ответил на вопрос, не просили ли его в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) заранее прилететь в США на турнир, чтобы избежать проблем с перелётами.

«Нет. Разговор был лишь о Дубае. Ещё в середине марта был готов направиться туда. Но мне сказали не торопиться, так как место проведения могло измениться. В результате я ждал, новостей не было, а потом государства закрыли границы из-за коронавируса. И лишь после этого появились слухи об организации турнира в США», — сказал Анкалаев в интервью RT.

При этом он отметил, что его команда не уточняла у организации по поводу слухов, согласно которым турнир будет организован во Флориде.

«Просто хотели узнать, где именно состоится шоу, чтобы заблаговременно отправиться туда. Были готовы полететь в США, если бы были уверены, что бои пройдут там», — подчеркнул Анкалаев.

Ранее Анкалаев объяснил, почему не полетел в США готовиться к UFC 249.