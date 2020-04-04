UFC не просил Анкалаева прибыть в США заранее, разговор был лишь о Дубае

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Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев ответил на вопрос, не просили ли его в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) заранее прилететь в США на турнир, чтобы избежать проблем с перелётами.
UFC не просил Анкалаева прибыть в США заранее, разговор был лишь о Дубае
  • Reuters

«Нет. Разговор был лишь о Дубае. Ещё в середине марта был готов направиться туда. Но мне сказали не торопиться, так как место проведения могло измениться. В результате я ждал, новостей не было, а потом государства закрыли границы из-за коронавируса. И лишь после этого появились слухи об организации турнира в США», — сказал Анкалаев в интервью RT.

При этом он отметил, что его команда не уточняла у организации по поводу слухов, согласно которым турнир будет организован во Флориде. 

«Просто хотели узнать, где именно состоится шоу, чтобы заблаговременно отправиться туда. Были готовы полететь в США, если бы были уверены, что бои пройдут там», — подчеркнул Анкалаев.

Ранее Анкалаев объяснил, почему не полетел в США готовиться к UFC 249.

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