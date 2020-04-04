Анкалаев объяснил, почему не полетел в США готовиться к UFC 249

Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев объяснил, почему не полетел в США готовиться к поединку с молдаванином Ионом Куцелабой, который должен был состояться на UFC 249.

«Я усиленно занимался до последнего дня — вплоть до оглашения решения об отмене боёв. Только потом мне сказали, что можно расслабиться», — сказал Анкалаев в интервью RT.

По его словам, после первого боя с Куцелабой он сразу вернулся в Россию и начал готовиться к реваншу.

«Отдохнул неделю, набрался сил и вернулся в зал. Почему не готовился в США? Изначально рассматривал такой вариант. Думал за месяц до турнира отправиться в США. Но поскольку уже тогда ходили разговоры о возможном переносе шоу в Дубай, решил отказаться от этой идеи», — объяснил Анкалаев.

Ранее Анкалаев рассказал, удивился ли отмене боя Нурмагомедов — Фергюсон.