Анкалаев объяснил, почему не полетел в США готовиться к UFC 249
- Reuters
«Я усиленно занимался до последнего дня — вплоть до оглашения решения об отмене боёв. Только потом мне сказали, что можно расслабиться», — сказал Анкалаев в интервью RT.
По его словам, после первого боя с Куцелабой он сразу вернулся в Россию и начал готовиться к реваншу.
«Отдохнул неделю, набрался сил и вернулся в зал. Почему не готовился в США? Изначально рассматривал такой вариант. Думал за месяц до турнира отправиться в США. Но поскольку уже тогда ходили разговоры о возможном переносе шоу в Дубай, решил отказаться от этой идеи», — объяснил Анкалаев.
Ранее Анкалаев рассказал, удивился ли отмене боя Нурмагомедов — Фергюсон.