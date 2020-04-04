Анкалаев рассказал, удивился ли отмене боя Нурмагомедов — Фергюсон

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Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев ответил на вопрос, был ли он удивлён отменой поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Анкалаев рассказал, удивился ли отмене боя Нурмагомедов — Фергюсон
  • Хабиб Нурмагомедов
  • Reuters

«Когда эта суета началась, понимали, что с вероятностью 80% бой не состоится. Ходили разговоры, что шоу могут перенести в Дубай, но по каким-то причинам не удалось это сделать. В связи с этим UFC вновь решил вернуться к идее организовать турнир в США. Но в настоящий момент границы закрыты, так что Хабибу пришлось отказаться. Как давно начал подозревать об отмене боя? Около недели назад появились слухи, что турнир может не состояться», — сказал Анкалаев в интервью RT.

Ранее тренер Конора Макгрегора исключил, что боец заменит Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном.

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