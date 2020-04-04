Губерниев уверен, что биатлонист Логинов не завершит карьеру в ближайшее время

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу возможного завершения карьеры российским биатлонистом Александром Логиновым.
Губерниев уверен, что биатлонист Логинов не завершит карьеру в ближайшее время
  • Reuters

«В последнем интервью, когда мы рисковали, поехали в Финляндию, на тот момент было всё в порядке, Логинов мне лично в интервью сказал, что будет продолжать соревноваться», — сказал Губерниев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, на данный момент Логинов, как и многие спортсмены, находится дома, но он уверен в его подготовке к новому сезону на 100%.

«Мне кажется, находясь в стеснённых жилищных условиях (надеюсь, это не так у Александра), он выполняет весь необходимый комплекс восстановительных работ и всех необходимых, чтобы вступить в новый сезон нормально. Саша — профессионал», — заявил Губерниев.

После победы в спринте на чемпионате мира в Антерсельве Логинов был подвергнут травле за допинговое прошлое, из-за чего он впоследствии говорил о возможном завершении карьеры.

Ранее тренер Александр Касперович рассказал, как Логинов тренируется во время карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить