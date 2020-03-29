Касперович рассказал, как Логинов тренируется во время карантина

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Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал, как его подопечный поддерживает форму во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Касперович рассказал, как Логинов тренируется во время карантина
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Саша сейчас находится в Саратове, но его работа идёт и не срывается. На данный момент он занимается силовой подготовкой, всё по плану, который был оговорен ранее. Я вчера вернулся с Камчатки, после чего должен был ехать к нему, но пока мы отложили это дело», — приводит слова Касперовича РИА Новости.

Он отметил, что Логинов занимается у себя дома, где оборудован тренажёрный зал.

«Время изоляции после прилёта из Финляндии уже прошло, Саша выдержал. У него есть семья и маленький ребёнок, он достаточно дисциплинированный спортсмен. Ему не надо подвергать опасности жизнь свою и своих близких», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Логинов и Юрлова-Перхт заняли первые места в рейтинге СБР по итогам сезона.

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