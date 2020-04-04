Широков высказался о тратах «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением по поводу трат «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы.
Широков высказался о тратах «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы
  • Reuters

«Вот все говорят, что «Газпром» — народные деньги. А ЛУКОЙЛ — это что? Леонид Федун и Вагит Алекперов не народные деньги тратят? «Спартак» — это частные инвестиции, конечно. Нефть везде нефть, это народные деньги, как у нас говорят. Но мы уже выяснили, что питерская нефть — народная, а в ЛУКОЙЛе — нет», — цитирует Широкова «Чемпионат».

«Газпром» является спонсором «Зенита», а ЛУКОЙЛ — «Спартака».

Широков играл за «Зенит» с 2008 по 2014 год, а за «Спартак» выступал с 2014-го по 2015-й.

Ранее Широков сравнил Андре Шюррле в «Спартаке» с собой.

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