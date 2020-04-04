Широков сравнил Шюррле в «Спартаке» с собой

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением об игре полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле.

«Шюррле года три как закончил, но рано начал. Последние два года где-то скитается, у него в Дортмунде не получилось. Закончить можно в «Спартаке», я по себе знаю. В ЦСКА я закончил, будучи чемпионом, а в «Спартаке» — нет», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Широков выступал за «Спартак» с 2014 по 2015 год. В составе красно-белых он провёл 20 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее в «Спартаке» рассказали, когда решится судьба Шюррле.