Широков сравнил Шюррле в «Спартаке» с собой

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением об игре полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле.
Широков сравнил Шюррле в «Спартаке» с собой
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«Шюррле года три как закончил, но рано начал. Последние два года где-то скитается, у него в Дортмунде не получилось. Закончить можно в «Спартаке», я по себе знаю. В ЦСКА я закончил, будучи чемпионом, а в «Спартаке» — нет», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Широков выступал за «Спартак» с 2014 по 2015 год. В составе красно-белых он провёл 20 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее в «Спартаке» рассказали, когда решится судьба Шюррле.

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