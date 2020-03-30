В «Спартаке» рассказали, когда решится судьба Шюррле

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн высказался по поводу будущего в команде полузащитника Андре Шюррле, который арендован у дортмундской «Боруссии».

«Шюррле находится в трудной фазе, он должен был после въезда из Германии отправиться на карантин, 14 дней находиться в изоляции в московском отеле. У него был отличный старт сезона. В зимнем перерыве он боролся с осложнениями после простуды, но так и не смог оправиться до возобновления сезона и был вынужден продолжить лечение. Решение о его будущем пока не принято», — цитирует гендиректора Transfermarkt.ru.

По его словам, договорённость с «Боруссией» позволяет оттянуть решение о будущем игрока, но при этом оно будет вынесено до 30 июня.

«Как он себя проявил зимой на сборах — было вполне прилично. Всё остальное мы увидим в будущем», — заявил Цорн.

Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение о ситуации с возможным урезанием зарплат игрокам в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.