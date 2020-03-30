В «Спартаке» рассказали, когда решится судьба Шюррле
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- РИА Новости
«Шюррле находится в трудной фазе, он должен был после въезда из Германии отправиться на карантин, 14 дней находиться в изоляции в московском отеле. У него был отличный старт сезона. В зимнем перерыве он боролся с осложнениями после простуды, но так и не смог оправиться до возобновления сезона и был вынужден продолжить лечение. Решение о его будущем пока не принято», — цитирует гендиректора Transfermarkt.ru.
По его словам, договорённость с «Боруссией» позволяет оттянуть решение о будущем игрока, но при этом оно будет вынесено до 30 июня.
«Как он себя проявил зимой на сборах — было вполне прилично. Всё остальное мы увидим в будущем», — заявил Цорн.
Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение о ситуации с возможным урезанием зарплат игрокам в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.