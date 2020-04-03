В РФБ заявили о невозможности проведения чемпионата России в низших лигах

Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) объявило о досрочном завершении чемпионата страны во всех лигах.

Об этом сообщает пресс-служба РФБ на своём официальном сайте. Полностью остановлены сезоны в двух дивизионах мужской Суперлиги, а также в женской Суперлиге.

«В связи с введением на территории России в целях предотвращения распространения коронавируса и режима повышенной готовности, а также с установлением запрета на проведение всех спортивных соревнований нами было принято решение о необходимости завершения оставшихся чемпионатов России в сезоне-2019/20. Официально о завершении чемпионата России может быть объявлено только после заседания исполкома РФБ», — гласит заявление федерации.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Локомотива-Кубани» Калниетис стал волонтёром благотворительной организации в Литве.