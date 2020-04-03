В РФБ заявили о невозможности проведения чемпионата России в низших лигах

Короткая ссылка
Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) объявило о досрочном завершении чемпионата страны во всех лигах.
В РФБ заявили о невозможности проведения чемпионата России в низших лигах
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РФБ на своём официальном сайте. Полностью остановлены сезоны в двух дивизионах мужской Суперлиги, а также в женской Суперлиге.

«В связи с введением на территории России в целях предотвращения распространения коронавируса и режима повышенной готовности, а также с установлением запрета на проведение всех спортивных соревнований нами было принято решение о необходимости завершения оставшихся чемпионатов России в сезоне-2019/20. Официально о завершении чемпионата России может быть объявлено только после заседания исполкома РФБ», — гласит заявление федерации. 

Ранее сообщалось, что баскетболист «Локомотива-Кубани» Калниетис стал волонтёром благотворительной организации в Литве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить