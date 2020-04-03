«Бавария» объявила о продлении контракта с Фликом
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Об этом сообщает клубная пресс-служба. 55-летний специалист останется у руля мюнхенцев до лета 2023 года.
Флик возглавил «Баварию» в ноябре 2019 года после отставки Нико Ковача. В настоящее время мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая на четыре очка ближайшего преследователя, дортмундскую «Боруссию».
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