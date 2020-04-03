Румменигге считает, что коронавирус избавит футбол от высоких зарплат и трансферных сумм

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Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что пандемия коронавируса отразится на расходах клубов на трансферном рынке и зарплатах игроков.
Румменигге считает, что коронавирус избавит футбол от высоких зарплат и трансферных сумм
  • Pixabay

«С каждым кризисом приходят и новые возможности. Долгое время зарплаты и трансферные суммы росли до нездорового уровня. Коронавирус и кризис, который он вызвал, как минимум положат конец идее «всегда больше, дороже, быстрее прежнего». Спрос и предложение отрегулируют трансферный рынок и помогут установить новый баланс», — цитирует Румменигге The Score.

Все футбольные турниры Европы, за исключением чемпионата Белоруссии, прерваны из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Прядкин рассказал, когда может возобновиться сезон РПЛ.

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