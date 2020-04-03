Глава FIAS высказался об отмене боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал информацию об отмене боя между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Если отменяют даже Олимпиаду, то чего уж говорить про этот турнир. Здоровье спортсменов и зрителей важнее всего. Думаю, в итоге мы увидим эту битву, просто нужно подождать. Получается, что встреча Нурмагомедова и Фергюсона откладывается уже в пятый раз, но ничего, даст бог, на шестой всё точно состоится», — цитируют Шестакова «Известия».

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже пятый раз с 2015 года.

Ранее Нурмагомедов ответил на предложение Фергюсона лишить его титула чемпиона UFC.