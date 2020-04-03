Нурмагомедов ответил на предложение Фергюсона лишить его титула чемпиона UFC

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на предложение американца Тони Фергюсона лишить его титула.
Нурмагомедов ответил на предложение Фергюсона лишить его титула чемпиона UFC
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«Он просто дурачок. Ладно, лишите меня пояса, если это моя ошибка. В прошлый раз, в апреле 2018 года, это была его ошибка, но сейчас это ошибка не Хабиба, а коронавируса. Это разные вещи», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже пятый раз с 2015 года. 

Ранее Никита Крылов выразил мнение, что Нурмагомедов справедливо уступает Джону Джонсу в рейтинге P4P.

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