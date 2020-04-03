Нурмагомедов ответил на предложение Фергюсона лишить его титула чемпиона UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на предложение американца Тони Фергюсона лишить его титула.

«Он просто дурачок. Ладно, лишите меня пояса, если это моя ошибка. В прошлый раз, в апреле 2018 года, это была его ошибка, но сейчас это ошибка не Хабиба, а коронавируса. Это разные вещи», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже пятый раз с 2015 года.

Ранее Никита Крылов выразил мнение, что Нурмагомедов справедливо уступает Джону Джонсу в рейтинге P4P.