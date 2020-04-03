Боксёр Бетербиев рассказал, как поддерживает форму во время эпидемии коронавируса

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Чемпион Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев, который проживает в Канаде, рассказал, как поддерживает форму во время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Боксёр Бетербиев рассказал, как поддерживает форму во время эпидемии коронавируса
  • © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«В Монреале до 16 апреля введён карантин и закрыты все спортивные залы. Но общественные площадки открыты, и люди совершают пробежки. И никакого скопления людей нет. Я люблю бегать по утрам и каждый день бегаю час-полтора, иногда два. И хорошо себя чувствую, тренировки помогают мне держать себя в тонусе», — цитирует Бетербиева РИА Новости.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 3 апреля организация зафиксировала более 900 тыс. случаев заражения, свыше 45 тыс. заболевших скончались. 

17 марта бой между Бетербиевым и китайцем Мэном Фаньлунем, который должен был состояться в Канаде 28 марта, был перенесён.

Ранее Бетербиев прокомментировал перенос боя с Фаньлунем из-за коронавируса.

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