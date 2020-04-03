Экс-тренер ЦСКА пожелал Акинфееву играть до 50 лет

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева и пожелал ему выступать до 50 лет.

«Уникальный ли Акинфеев вратарь? Статистику посмотрите. Все рекорды в России — его. Какие могут быть сомнения? Конечно, уникальный. Симпатии и антипатии здесь ни при чём. Статистика — главный судья», — цитирует Чанова «Чемпионат».

Он также считает, что Акинфееву можно играть на высоком уровне как можно дольше, если ему будут позволять здоровье и желание. При этом Чанов отметил, что у каждого футболиста наступает момент, когда возраст берёт своё и лучшие качества исчезают.

«В игре Игоря я пока ничего такого не вижу. Поэтому пусть играет как можно дольше. Хоть до 50!» — добавил Чанов.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за армейцев с 2002 года. В текущем сезоне он провёл 28 матчей в составе красно-синих и пропустил 34 мяча.

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