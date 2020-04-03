Агент Бийола заявил, что словенский футболист счастлив в ЦСКА

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Роберт Чибеж, который является агентом полузащитника московского ЦСКА Яки Бийола, отреагировал на высказывание своего клиента по поводу недостаточного количества игрового времени.
Агент Бийола заявил, что словенский футболист счастлив в ЦСКА
  • Яка Бийол (слева) © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Яка хочет играть и побеждать. Любой футболист хочет играть больше и будет расстроен, если этого не будет происходить. Но он счастлив в команде. ЦСКА не просто клуб, а семья. Бийол не собирается уходить из команды», — цитирует Чибежа «Чемпионат».

Он также заявил, что в нынешней ситуации игроку сложно думать о футболе и он создал фонд для поддержки заражённых коронавирусом.

В текущем сезоне 21-летний словенский хавбек провёл 27 матчей в составе армейцев, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Бийол заявил, что недоволен своим положением в команде.

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