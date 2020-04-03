Футболист ЦСКА Бийол заявил, что недоволен своим положением в команде

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол признался, что недоволен своим положением в команде из-за недостаточного игрового времени.

«Я недоволен своим текущим положением в ЦСКА. Я в команде уже два года, но играю мало. Не могу прогрессировать в такой ситуации, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Бийола словенское издание Vecer.

Он отметил, что ему нравится быть в команде, но хочется не стоять на месте в плане развития своих футбольных навыков, из-за чего он желает получать больше игрового времени.

«Посмотрим, как всё пойдёт дальше. Но такая ситуация всё усложняет. Я не удовлетворён», — добавил Бийол.

В текущем сезоне 21-летний словенский хавбек провёл 27 матчей в составе армейцев, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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