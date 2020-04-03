Футболист ЦСКА Карпов заявил, что никогда не болел за «Зенит»

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов заявил, что никогда не болел за «Зенит», несмотря на то что раньше жил в Санкт-Петербурге.

«Никогда не болел. На «Петровский» ходил только подавать мячи в паре товарищеских матчей. Питер мы выбрали для переезда потому, что там пробиться легче, чем в Москве. Плюс родственники», — цитирует Карпова Sport24.

Кроме того, он признался, что в детстве его любимым клубом был английский «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 17-летний Карпов провёл 16 матчей в основном составе ЦСКА.

Ранее Карпов рассказал, кто из партнёров по ЦСКА его восхищает.