Футболист Карпов вспомнил о своём дебюте за ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов вспомнил о своём дебютном матче в составе армейцев, который состоялся в первом туре группового этапа футбольной Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем» (1:5).
Футболист Карпов вспомнил о своём дебюте за ЦСКА
  • РИА Новости

«Дрожал ли на поле? Первые минут десять: на таком большом стадионе ещё не играл. Когда мы повели, почувствовал уверенность. Правда, мне кажется, и не надо было эту уверенность чувствовать», — цитирует игрока Sport24.

По его словам, он думал, что команда спокойно доведёт матч до победы, но «Лудогорец» перевернул игру за счёт прессинга и забросов. Кроме того, он подчеркнул, что даже не ожидал своего выхода на поле в той встрече.

«И дальше на «Краснодар» — играть было всё ещё некому. Этот матч мне понравился больше. Правда, после 3:0 в первом тайме мы пропустили два», — сказал Карпов.

В текущем сезоне 17-летний Карпов провёл 16 матчей в основном составе ЦСКА.

Ранее бывший начальник ЦСКА рассказал детали трансфера Сергея Семака в 1994 году.

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