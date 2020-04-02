Бывший начальник ЦСКА рассказал детали трансфера Семака

Бывший начальник московского ЦСКА Анатолий Коробочка рассказал, как армейцы приобретали Сергея Семака из «Асмарала».

«Я отвозил деньги за Семака владельцу «Асмарала» Аль-Халиди. Было два кулька. Возил два раза по $250 тыс. Страшно было! В 90-е за тысячу долларов прибили бы. Аль-Халиди вообще к деньгам не прикасался, пересчитывала какая-то женщина. Главное было — уговорить его отдать трансфер до того, как получил сумму целиком. Надо ведь было Семака срочно заявлять. А он ни в какую! Слушает и улыбается: «Я не верю». Отвечаю: «Деньги в Германии, все привожу лично я». — «Точно?» — «Клянусь!» Он поверил. А мы не обманули, всё довезли», — цитирует Коробочку «Спорт-экспресс».

Сергей Семак перешёл в ЦСКА в 1994 году и выступал за «армейцев» до 2004 года.

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