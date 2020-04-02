Бывший начальник ЦСКА рассказал детали трансфера Семака

Короткая ссылка
Бывший начальник московского ЦСКА Анатолий Коробочка рассказал, как армейцы приобретали Сергея Семака из «Асмарала».
Бывший начальник ЦСКА рассказал детали трансфера Семака
  • РИА Новости

«Я отвозил деньги за Семака владельцу «Асмарала» Аль-Халиди. Было два кулька. Возил два раза по $250 тыс. Страшно было! В 90-е за тысячу долларов прибили бы. Аль-Халиди вообще к деньгам не прикасался, пересчитывала какая-то женщина. Главное было — уговорить его отдать трансфер до того, как получил сумму целиком. Надо ведь было Семака срочно заявлять. А он ни в какую! Слушает и улыбается: «Я не верю». Отвечаю: «Деньги в Германии, все привожу лично я». — «Точно?» — «Клянусь!» Он поверил. А мы не обманули, всё довезли», — цитирует Коробочку «Спорт-экспресс».

Сергей Семак перешёл в ЦСКА в 1994 году и выступал за «армейцев» до 2004 года.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА готовы пойти на понижение зарплаты во время эпидемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить