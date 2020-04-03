Нурмагомедов: люди думают, если я чемпион, то могу позвонить Путину или Трампу

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил людям, которые предлагали ему воспользоваться частным самолётом, чтобы улететь из страны на бой с американцем Тони Фергюсоном.

«Частный самолёт? Хорошо, почему полиция Альбукерке не сделала ничего для Джона Джонса? Он один из величайших бойцов современности. Почему они его арестовали? Если я чемпион, они думают, что я могу позвонить Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже в пятый раз с 2015 года.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с Фергюсоном в запланированную дату, если ему назовут место боя.