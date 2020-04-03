Нурмагомедов: если UFC прямо сейчас назовёт мне место боя, то я буду драться с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном в запланированную дату, если ему назовут место проведения боя.

«Каждый день я тренируюсь. Утром и вечером в зале, который находится у меня дома. Сейчас я самая большая звезда в UFC. Непобеждённый и неоспоримый чемпион. Это не рядовой бой. 16 дней до боя, и я не знаю даже места его проведения. Это непрофессионально», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Он отметил, что его соперник несколько дней назад говорил, что не подпишет контракт на бой, если не укажут место его проведения. Кроме того, российский спортсмен подчеркнул, что для участия в поединке ему необходимо понять, когда будет перелёт, грамотно рассчитать количество дней на акклиматизацию и на тренировочный лагерь.

«Хорошо, если в UFC прямо сейчас назовут мне место и я смогу вылететь из России, то я буду драться. 100%. Просто дайте мне место. Каждый день я говорил это Дане Уайту, но мне никто ничего не отвечает», — заявил Нурмагомедов.

По его словам, он понимает, как фанаты ждали этот бой, но он расстроен ещё больше. Тем не менее спортсмен в очередной раз подчеркнул, что хочет драться с Фергюсоном за титул.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже в пятый раз с 2015 года.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что Нурмагомедов и Фергюсон пытались взять друг друга на слабо.