Нурмагомедов оскорбил Макгрегора, который писал ему во время эфира в Instagram

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о поведении ирландца Конора Макгрегора во время его эфира в Instagram.
Нурмагомедов оскорбил Макгрегора, который писал ему во время эфира в Instagram
  • Reuters

«Конор в эфире моего Instagram? Знаешь, что я об этом думаю? Он ведёт себя как старая проститутка, которой не хватает внимания. Его время ушло, так ему и передайте», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN

В эфире Нурмагомедов обсуждал с фанатами отмену своего боя с Тони Фергюсоном, а Макгрегор начал предлагать россиянину в комментариях провести совместную трансляцию.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за чемпионский пояс UFC.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже в пятый раз с 2015 года. 

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с Фергюсоном в запланированную дату, если ему назовут место боя.

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