СМИ: Серия А может возобновиться 24 мая, если эпидемия коронавируса пойдёт на спад

В Италии ведут работу над возобновлением спортивных мероприятий, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Это касается и футбольной Серии А.

Как сообщает Adnkronos, Федерация футбола Италии, руководство Серии А и министр спорта Винценцо Спадафора разрабатывают план по возобновлению сезона. Отмечается, что сезон может быть возобновлён 24 или 31 мая, а тренировки команд — 3 мая.

Это произойдёт, если эпидемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад. Кроме того, в этом случае игроки и их ближайшие родственники в очередной раз пройдут тест на COVID-19, а также будут помещены на самоизоляцию.

Тренировки возобновятся, как только все тесты покажут отрицательный результат.

Футбольный сезон в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее глава FIGC выразил мнение, что «Ювентус» не захочет стать чемпионом Серии А в случае отмены сезона.