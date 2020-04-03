СМИ: Серия А может возобновиться 24 мая, если эпидемия коронавируса пойдёт на спад
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Как сообщает Adnkronos, Федерация футбола Италии, руководство Серии А и министр спорта Винценцо Спадафора разрабатывают план по возобновлению сезона. Отмечается, что сезон может быть возобновлён 24 или 31 мая, а тренировки команд — 3 мая.
Это произойдёт, если эпидемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад. Кроме того, в этом случае игроки и их ближайшие родственники в очередной раз пройдут тест на COVID-19, а также будут помещены на самоизоляцию.
Тренировки возобновятся, как только все тесты покажут отрицательный результат.
Футбольный сезон в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее глава FIGC выразил мнение, что «Ювентус» не захочет стать чемпионом Серии А в случае отмены сезона.