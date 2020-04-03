Глава FIGC считает, что «Ювентус» не захочет стать чемпионом Серии А в случае отмены сезона

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Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина высказал мнени о ситуации с возможным досрочным завершением розыгрыша Серии А из-за пандемии коронавируса.
Глава FIGC считает, что «Ювентус» не захочет стать чемпионом Серии А в случае отмены сезона
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«Основной приоритет — доиграть сезон. Планируем начать 20 мая или в начале июня и закончить в июле. Были даже разговоры об августе и сентябре. Я чётко дал понять, что готов рискнуть следующим сезоном, чтобы доиграть нынешний», — приводит слова Гравины ESPN со ссылкой на эфир TMW Radio.

Он отметил, что отменить сезон будет достаточно сложно и что такое решение станет огромной несправедливостью для команд.

«Нужно будет присудить кому-то скудетто, а «Ювентусу», на мой взгляд, такое решение не понравится», — добавил глава FIGC.

Футбольный сезон в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что хавбек «Ювентуса» Рэмзи пожертвовал £10 тыс. для борьбы с коронавирусом в Уэльсе.

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