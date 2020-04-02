Велогонщики Страхов и Боев излечились от коронавируса

Российские велогонщики команды «Газпром — РусВело» Дмитрий Страхов и Игорь Боев излечились от коронавируса и выписаны из больницы в ОАЭ.

По словам пресс-атташе команды Юрия Белезеко, которые передаёт ТАСС, пять тестов на коронавирус за 10-дневный промежуток у них были негативными, также они не испытывают проблем с самочувствием.

Он отметил, что, поскольку рейсов из ОАЭ пока нет, они останутся в Абу-Даби.

«Власти решили дождаться, когда будет рейс, и тогда за ними придёт дипломат, поможет доехать до аэропорта и покинуть страну. Сейчас мы над этим работаем вместе с посольством», — добавил пресс-атташе команды.

Команда была изолирована в одном из отелей Абу-Даби после отмены двух этапов многодневной гонки «Тур ОАЭ» в связи с распространением коронавируса. У Страхова и Боева был выявлен коронавирус. После карантина остальная команда вернулась в Россию, а заболевшие проходят лечение в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что российские велогонщицы продают свою форму, чтобы помочь больнице в Бергамо.